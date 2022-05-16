مسرور بارزاني يؤكد لتولر أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وواشنطن

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 16 أيار (مايو) 2022، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثناء اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو، شكر رئيس الحكومة السفير الأمريكي وأثنى على جهوده في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة خلال فترة عمله في العراق، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

كما شهد اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة ولا سيما في التجارة والاستثمار، فضلاً عن مسائل أخرى.