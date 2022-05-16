الجبوري يعلق على قرار اسقاط عضويته من البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قال مشعان الجبوري إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإسقاط عضويته من مجلس النواب العراقي، "ستكون لها تداعيات".

ونشر الجبوري على حسابه في موقع تويتر "رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني ان الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات؟ ومن غدر سيندم".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في البرلمان، بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري، استند فيها على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.