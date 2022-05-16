سیاسة

الجبوري يعلق على قرار اسقاط عضويته من البرلمان العراقي

author_image سوار أحمد
العراق مشعان الجبوري البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- قال مشعان الجبوري إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإسقاط عضويته من مجلس النواب العراقي، "ستكون لها تداعيات".

ونشر الجبوري على حسابه في موقع تويتر "رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني ان الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات؟ ومن غدر سيندم".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في البرلمان، بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري، استند فيها على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف