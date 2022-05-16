سیاسة

"التمويل الدولية" تشيد بجهود مسرور بارزاني في الإصلاحات بإقليم كوردستان

ناقش الجانبان فرص تنفيذ المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص في إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه وفداً من مؤسسة التمويل الدولية
مسرور بارزاني خلال لقائه وفداً من مؤسسة التمويل الدولية
کوردستان مؤسسة التمويل الدولية إقليم كوردستان مسرور بارزاني إصلاحات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 16 أيار (مايو) 2022، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية International Financial Corporation (IFC).

وعرض الوفد خلال اللقاء، إيجازاً عن عمل وأنشطة المؤسسة، باعتبارها عضواً في مجموعة البنك الدولي، كذلك أشاد الوفد بالجهود التي يبذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان في إجراء الإصلاح في مختلف القطاعات.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التباحث إزاء تعزيز آفاق التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى فرص تنفيذ المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص في إقليم كوردستان.

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