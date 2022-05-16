اقتصاد

الكاظمي يعلن "نجاح" استراتيجية حكومته في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية

"يجب الاستمرار بالزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع البلاد اقتصادياً"
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الكاظمي يرأس اجتماعاً خصص لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق - تصوير: المكتب الإعلامي للحكومة العراقية
الكاظمي يرأس اجتماعاً خصص لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق - تصوير: المكتب الإعلامي للحكومة العراقية
العراق العراق الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إن الاستراتيجية التي وضعتها حكومته في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية قد "نجحت" في البلاد.

وأدلى الكاظمي بهذا التصريح خلال اجتماع اقتصادي خصص لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، حسبما أصدره مكتب الإعلامي.

وقال الكاظمي إن "الاستراتيجية التي وضعت لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية قد نجحت في التغلب على التحديات التي تسلمتها الحكومة في بداية تشكيلها، وأن نمو المؤشرات الذي ذكرته التقارير الدولية هو انعكاس لهذه الاستراتيجية".

وتابع "يجب الاستمرار بالزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع البلاد اقتصادياً".

وذكر البيان أن الكاظمي استمع إلى عرض تقدّم به وزير المالية عن الواقع الاقتصادي العراقي "والمؤشرات الدولية الجيدة في ظل تصاعد نمو الاقتصاد العراقي على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث أوضحت التقارير الدولية ارتفاع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية بنحو ملحوظ، فضلاً عن تحقيق إيرادات بمستوى جيد".

كما تحدث البيان "سيطرة العراق على أسعار المواد الغذائية محلياً، على الرغم من الارتفاع المضاعف لأسعارها عالمياً، فضلاً عن تأشير تحقق نمو في الناتج المحلّي يتجاوز ما تحقق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبحسب البيان "بيّن التقرير تحقق السيطرة على معدّلات التضخم في الاقتصاد الداخلي، وارتفاع ميزان الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في الميزان المالي الإجمالي".

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