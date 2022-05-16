نيجيرفان بارزاني يصل إلى أبوظبي لحضور عزاء الشيخ خليفة

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى أبوظبي للمشاركة في مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبل من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وقدم نيجيرفان بارزاني تعازيه وتعازي شعب كوردستان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعائلة آل نهيان الكريمة وحكومة وشعب الإمارات، معبراً عن مشاركته إياهم أحزانهم، داعياً المولى جل وعلا أن يتغمد المرحوم برحمته وعطفه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته، عبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن شكره وتقديره هو وعائلته الكريمة وقيادة بلده لمشاركة نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في مجلس العزاء، مثنياً هو وبلده على صداقة وتعاطف إقليم كوردستان مع الإمارات.

وضم الوفد المرافق، قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، ومصطفى سيد قادر نائب رئيس إقليم كوردستان، وفوزي حريري رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان.