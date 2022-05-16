مجلس أمن إقليم كوردستان يحبط هجمات صاروخية على البيشمركة وسد دهوك والأماكن العامة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الاثنين إحباط هجمات صاروخية على البيشمركة وأحد السدود والأماكن العامة والدوائر الحكومية في محافظة دهوك.

جاء ذلك في بيان رسمي، هذا نصه:

بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كوردستان

ألقت مؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان وقوات بيشمركة كوردستان، القبض على جماعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكوردستاني كانت تخطط لشن هجمات بالصواريخ على قوات بيشمركة كوردستان، وأحد السدود، والأماكن العامة، والدوائر الحكومية.

وفي سياق الجهود المستمرة لمجلس أمن إقليم كوردستان لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين وإقليم كوردستان، فقد تمكنت قوات مجلس الأمن وبيشمركة كوردستان بتاريخ 4 أيار (مايو) 2022، من اعتقال جماعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة دهوك، كما ضبطت بحوزتها 9 صواريخ من نوع كاتيوشا 107 ملم، فضلاً عن منصات إطلاقها.

وخلصت التحقيقات مع أعضاء هذه الجماعة الإرهابية، إلى أن حزب العمال الكوردستاني كلفها بشن هجمات صاروخية على (مقر الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والدوائر الخدمية، ومحطة الكهرباء، وسد دهوك، وأماكن عامة أخرى).

مجلس أمن إقليم كوردستان