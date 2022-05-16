سیاسة

زيباري محذراً من "مأزق خطير": لا بد من خطوة لإنقاذ الوطن

الرئاسات الثلاث فشلت في تجنب الحالة "بسبب مصالحها النفعية"
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عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
العراق العراق هوشيار زيباري

أربيل (كوردستان 24)- حذر عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الاثنين من خطورة الوضع في العراق.

وكتب زيباري في حسابه بموقع تويتر "العراق في مأزق سياسي وأمني خطير"، مشيراً إلى أن الرئاسات الثلاث فشلت في تجنب الحالة "بسبب مصالحها النفعية ورفض الاستحقاق الانتخابي وانجرار القضاء إلى قرارات منحازة".

وتابع "المتضرر هو المواطن امنياً واقتصادياً".

وقال زيباري إن هؤلاء "لا يدركون خطورة الوضع"، وأردف قائلاً "لا بد من مراجعة من قبل الجميع واتخاذ خطوة إلى الوراء لإنقاذ الوطن".

 

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