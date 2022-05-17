رئيس حكومة الإقليم يترأس اجتماعا حول المشاكل المالية في محافظتي السليمانية وحلبجة

أربيل (كوردستان 24)- عُقد اليوم الثلاثاء 17/5/2022، اجتماع بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، حول أوجه القصور والمشاكل المالية في محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارتين المستقلتين كرميان ورابرين.

وتقرر خلال الاجتماع أن يكون تسديد رواتب الموظفين أولوية، وقبل اي نفقات أخرى وأن يتم سد العجز.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو ايجاد الاليات المناسبة لحل المشاكل المالية التي نشأت في الماضي على حدود محافظتي السليمانية وحلبجة، ولكل من إدارتي كرميان ورابارين المستقلتين، وسد العجز المالي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن أولوية الحكومة هي حل مشكلة رواتب الموظفين وسبل عيش المواطنين وعلى ان الحكومة تنظر بعين المساواة الى المواطنين في كل اراضي اقليم كوردستان، وهي تتحمل مسؤولية حل المشاكل المالية وسد العجز المالي في كل محافظة ومنطقة.

وتم عرض أسباب القصور والمشاكل المالية وتقديم الاقتراحات بعد عرض البيانات والأحصائيات اللازمة، وأكد الحاضرون في الاجتماع بحس من المسؤولية أن حكومة إقليم كوردستان تنظر إلى جميع مناطق الإقليم بعين واحدة وهي المسؤولة عن تأمين مستلزماتها وهي أهم الأولويات.

وقررت وزارة المالية والاقتصاد سد النقص في الأموال وتأمين الرواتب اللازمة، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء في كل من وزارتي المالية والاقتصاد والداخلية لتقصي الحقائق في محافظتي السليمانية وحلبجة وكرميان ورابارين وجميع المؤسسات المالية والمصرفية لتقصي الحقائق حول الإيرادات العامة والوصول إلى الحقائق.

وحضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد، ورئيس رئاسة مجلس الوزراء، وأمين سر مجلس الوزراء، ومحافظي السليمانية وحلبجة، والمشرفين على إدارتي كرميان ورابرين.