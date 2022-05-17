سیاسة

مسرور بارزاني والسفير السويسري يبحثان جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شكر رئيس الحكومة، السفير السويسري على جهوده في توطيد علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني والسفير السويسري لدى العراق
مسرور بارزاني والسفير السويسري لدى العراق
کوردستان مسرور بارزاني السفير السويسري

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 17 أيار (مايو) 2022، السفير السويسري لدى العراق والأردن لوكاس غاسر، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع العام في العراق والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وسويسرا.

وشكر رئيس الحكومة، السفير السويسري على جهوده في توطيد علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

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