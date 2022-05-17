البرلمان يدرج "مقترح" الأمن الغذائي في جدول جلسة الخميس

أربيل (كوردستان 24)- أدرج البرلمان العراقي مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ضمن جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الأمن الغذائي على ضوء قرارها الذي يشير إلى عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.

ويجيز النظام الداخلي للبرلمان العراقي تقديم مقترحات القوانين بدلاً عن مشاريع القوانين ويحق لعشرة من النواب تقديم تلك المقترحات مع ذكر الأسباب الموجبة.

وعلى ضوء ذلك، قدم أكثر من عشرة نواب مقترح قانون الأمن الغذائي، الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية مع تأخر تشكيل الحكومة.