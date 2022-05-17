نيجيرفان بارزاني وتولر يبحثان أوضاع العراق وتحديات العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، أثنى نيجيرفان بارزاني على جهود السفير الأمريكي في تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع أمريكا، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة.

وشكر السفير الأمريكي، نيجيرفان بارزاني والمؤسسات والجهات المعنية في إقليم كوردستان على تعاونهم وتنسيقهم معه ومع السفارة الأمريكية خلال فترة عمله في العراق، وعبّر عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق.

وفي محور آخر من اللقاء، بحث الجانبان علاقات العراق وإقليم كوردستان مع أمريكا وتنمية مجالات التعاون المشترك وتشجيع رأس المال الأمريكي للاستثمار في العراق وإقليم كوردستان، وسلطا الضوء على أوضاع العراق والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية وجهود تجاوز الوضع.

وتناول اللقاء أيضاً، أوضاع إقليم كوردستان والعلاقات بين الأطراف السياسية والانتخابات القادمة في إقليم كوردستان واستمرار تهديدات داعش في المنطقة وتشجيع النشاط الاقتصادي في إقليم كوردستان.