سیاسة

بغداد تحتضن قريباً "جولة فتح السفارات" بين الرياض وطهران

بدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي لاحتواء التوتر
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علما السعودية وإيران - صورة: نيوزويك
علما السعودية وإيران - صورة: نيوزويك
العراق العراق السعودية إيران محادثات

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو البرلمان الإيراني جواد مقدسي اليوم الثلاثاء إن الجولة السادسة من الحوارات الإيرانية السعودية ستُعقد في العاصمة العراقية بغداد "في القريب العاجل".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مقدسي قوله "سيشارك في المحادثات كل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان لمناقشة فتح السفارات وقضية اليمن".

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي لاحتواء التوتر، إذ عُقدت الجولة الخامسة الشهر المنصرم في بغداد ووصفتها طهران بأنها "إيجابية".

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

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