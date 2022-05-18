تسجيل اول حالة اشتباه بالإصابة بالحمى النزفية في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير صحة إدارة زاخو المستقلة، شاكر عبد الرحمن، إنه تم إرسال حالة اشتباه بالإصابة بالحمى النزفية، الى دهوك، لوضعه تحت المراقبة المركزة.

وقال شاكر عبد الرحمن لكوردستان 24، ان "الشخص المشتبه بالإصابة من سكان إحدى القرى بريف سنجار، وقد تم إرساله الى دهوك حيث أجريت له الفحوص اللازمة والتي تم ارسالها الى مختبر بغداد المركزي".

وأضاف "بعد علمنا بأن هذا الشخص يعمل في تربية الأغنام والماشية، وكان بالفعل يعاني من بعض اعراض الحمى النزفية، قمنا بإرسال فحوصاته الى بغداد، ولكن لا يمكن تأكيد الإصابة حتى تعود نتائج التحاليل من بغداد".

وقبل نحو 10 أيام أعلنت المديرية العامة للصحة في أربيل، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بوباء الحُمى النزفية، في المحافظة.

وافادت المديرية حينها في بيان، ان المصاب من مدينة أربيل ويبلغ من العمر 17 عاما ويعمل لحّاما، ويخضع حاليا للرقابة الطبية.