وزارة البيشمركة تعتمد زيا موحدا لكافة قواتها

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، دخول قرار توحيد زي كافة قواتها حيز التنفيذ.

وذكر بيان للوزارة، ان "هيئة الاصلاح في الوزارة والتحالف الدولي أشرفت على اجتماع لمجموعة الاصلاح العسكري الدولي ومديرية الاصلاح".

وأشار الى ان "التباحث بشأن جميع مشاريع عملية الاصلاح وخصوصاً المشاريع الثلاثة الخاصة بالمشاريع الطبية واللوجستية وتوحيد الزي".

وأضاف ان "المجتمعين عبروا عن سرورهم للتقدم الذي شهده المشروع اللوجستي بافتتاح المراكز الادارية في السليمانية ودهوك والتابعة لمديرية الميرة العامة التي بامكانها مساندة الوحدات العسكرية المنطقتين عن كثب".

ولفتت الوزارة الى انه "تقرر خلال الاجتماع أن تتم مناقشة مشروع توحيد زي البيشمركة في اسرع وقت في اجتماع مجلس الدفاع، ويتم اصدار قرار لتنفيذه وهو ماتم تأجيله منذ مدة لاسباب مالية".

وتدعم كل من هولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، الأعضاء الرئيسيين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش – مشروع إعادة هيكلة قوات البشمركة في إقليم كوردستان، ووضع جميع قواتها تحت قيادة وزارة البيشمركة.

هناك ما يقدر بنحو 200,000 من البشمركة في إقليم كوردستان. وكان توحيد القوات هدفا رئيسيا للوزارة على مدى العقد الماضي.