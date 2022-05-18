صحة وبیئة

وزير الصحة: شفاء المصاب بالحمى النزفية في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل سامان برزنجي الحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان البرزنجي اليوم الأربعاء، ان الحالة المسجلة بإصابتها بوباء الحمى النزفية في محافظة أربيل، قد تماثلت للشفاء.

واضاف البرزنجي في بيان، إنه تم تشخيص حالة يُشتبه بإصابتها بالحمى النزفية، من سكنة ريف سنجار في إدارة زاخو المستقلة، وقد تم إرسالها إلى مدينة دهوك.

وأشار الى أنه نظرا لانتشار مهنة ذبح الحيوانات وأعراض "الحمى النزفية" ، فقد تم نقل (الحالة المشتبه بإصابتها) إلى المستشفى، لافتا الى أن صحته مستقرة حتى الآن.

اما الحالة التي تأكد إصابتها في أربيل قبل أيام، فقد تم تقديم العلاج الكامل لها، حيث تماثل للشفاء وعاد الى منزله.

واعلنت المديرية العامة للصحة في أربيل في العاشر من شهر أيار الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بوباء الحُمى النزفية، لمواطن من مدينة أربيل يبلغ من العمر 17 عاما.

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