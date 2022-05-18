سیاسة

بيدرسون إلى دمشق لإجراء ترتيبات عقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية

author_image سوار أحمد
سوریا غير بيدرسن دمشق اللجنة الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة الوطن السورية، إن المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن سيصل إلى سوريا يوم السبت المقبل، في زيارة تستغرق يومين يقابل فيها مسؤولين في حكومة النظام لبحث ترتيب عقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية في جنيف.

وقالت الصحيفة ان بيدرسن سيلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وكذلك الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لبوتين الكسندر يفيموف، وسيلتقي أيضا بأعضاء لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة عن وفد "المجتمع المدني".

واعرب المبعوث الأممي عن امله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، والتي ستعقد في الفترة بين 28 من أيار و 3 من حزيران 2022.

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