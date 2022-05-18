سیاسة

السفير الإيراني الجديد يشيد بجهود الكاظمي في تعزيز العلاقات بين بغداد وطهران

عبّر الكاظمي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة
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الكاظمي والسفير الإيراني
الكاظمي والسفير الإيراني
العراق العراق الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- أشاد السفير الإيراني الجديد لدى بغداد محمد كاظم آل صادق اليوم الأربعاء بجهود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تعزيز العلاقات بين العراق وإيران.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الإيراني مع الكاظمي جرى فيه بحث سبل "توسيع مجالات التعاون بين البلدين"، بحسب بيان أصدره مكتب الكاظمي.

وأكد الكاظمي "على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأكد على أهمية تطويرها "بما يصبّ في مصالح الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع".

وبحسب البيان "عبّر الكاظمي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة"، وأكد على "أهمية العمل الدبلوماسي في تطبيق الرؤى المشتركة، التي تخدم البلدين والمنطقة".

وأشاد السفير الإيراني بجهود الكاظمي "في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد"، وفقاً للبيان.

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