سیاسة

مسرور بارزاني ووزيرة العدل الهولندية يبحثان تعزيز التعاون القضائي المشترك

تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم إقليم كوردستان في التصدي لإرهابيي داعش
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مسرور بارزاني يستقبل وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس
مسرور بارزاني يستقبل وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني ديلان يشيلغوز زيغيريوس

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 18 أيار (مايو) 2022، وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا، ولا سيما فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون بين السلطات القضائية لدى الجانبين.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم إقليم كوردستان في التصدي لإرهابيي داعش، فضلاً عن تقديم المساعدة لضحايا جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

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