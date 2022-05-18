أمن

أنصار حزب العمال يهاجمون طاقم فضائية "كوردستان 24" في السليمانية

طاقم الفضائية أبلغ المهاجمين بأنه لا يمكن اتهام أي جهة بحادث القتل
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أربيل (كوردستان 24)- هاجم عدد من أنصار حزب العمال الكوردستاني اليوم الأربعاء طاقم فضائية "كوردستان 24" في السليمانية.

وقال مراسل كوردستان 24 في السليمانية ديار جمال، إن أنصار حزب العمال الكوردستاني اعتدوا على طاقم الفضائية أمام دائرة الطب العدلي في السليمانية خلال تغطية حادث مقتل صاحب مطعم على يد مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية في المدينة.

وأضاف مراسلنا أن المعتدين كانوا يتحدثون الكرمانجية الشمالية، وقد حاولوا إجبارنا على توجيه أصابع الاتهام إلى تركيا في مقتل صاحب المطعم، حتى دون إعلان نتائج التحقيق.

وأشار إلى أن قوات الأمن لا تزال تحقق في الحادث، لكنها لم تصدر أي بيان رسمي لغاية الآن، كذلك لم يصدر عن أي جهة أمنية أي توضيح بعد.

وأكد المراسل أن طاقم الفضائية أبلغ المهاجمين بأنه لا يمكن اتهام أي جهة بحادث القتل، ما لم يتم إعلان ذلك من قبل السلطات الرسمية.

وأوضح مراسلنا ديار جمال أن قوات الأمن تدخلت بعد ذلك، وفتحت النار في الهواء، لتفريق المهاجمين الذين فوجئنا بتدفقهم من جهات عدة.

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