العراق يدعو لعقد مؤتمر مشترك للدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعية

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنيَّة بمنع الإبادة الجماعيَّة اليس ويريمو ندريتو.

وبحث الجانبان أخر التطورات الإقليميَّة والدوليَّة لا سيما ما يرتبط منها بعمل المكتب في قضايا الإبادة الجماعيَّة، وأعرب الوزير عن دعم العراق لعمل بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (يونامي)، وجُهُود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).

وتطرق إلى معاناة الشعب العراقيّ جراء جرائم الإبادة الجماعيَّة التي تعرض لها على يد النظام السابق والقاعدة وتنظيم داعش، داعياً إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة من أجل زيادة الوعيّ بشأن تلك الجرائم ومُشارَكة التجارب حول كيفيَّة مُعالجة آثارها.

من جانبها أكَّدت نديريتو على دعم العراق، وأثنت على تعاون وزارة الخارجيَّة مع فريق التحقيق (يونيتاد) وحرصها على عقد الاجتماعات بشكل مُنتظم لمُناقشة القضايا التي تهم دعم التنسيق والجُهُود لمساءلة تنظيم داعش، كما أكَّدت على ضرورة التوعيَّة حول جرائم الإبادة الجماعيَّة ومُحاسبة مُرتكبيها.