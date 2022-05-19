سیاسة

مسرور بارزاني يوجه بتخصيص اكثر من 5 ملايين دولار للمصابين بـ الثلاسيميا"

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان الثلاسيميا

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني يوم الخميس، بتخصيص 5 ملايين و500 الف دولار لزراعة النخاع العظمي لـ100 شخص مصاب بأنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا) خارج إقليم كوردستان.

ويحتاج كل شخص اصيب بهذا المرض الى 55 الف دولار لزراعة النخاع العظمي من متبرع سليم.

وتعتبر أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا) من أهم وأخطر أمراض الدم الوراثية المنتشرة في العالم.

ويحتاج المريض لأخذ الدم بشكل شهري وبصفة منتظمة منذ السنة الأولى من العمر مما ينتج عن ذلك ترسبات الحديد التي تؤثر على وظائف الجسم الحيوية إذا لم يؤخذ العلاج المناسب لتراكم الحديد والذي يعتبر بحد ذاته معاناة أخرى.

وتعتبر زراعة النخاع العظمي من متبرع سليم هي العلاج الشافي الوحيد من هذا المرض، وقد بدأت عمليات النخاع العظمي في عام 1981م في الولايات المتحدة وإيطاليا ومع الوقت تطورت التقنيات والرعاية الطبية وأصبحت نتائجها مشجعة وحققت نجاحات مضطردة .

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