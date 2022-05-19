المانيا: مستمرون في عملية إعادة هيكلة البيشمركة وتوحيدها

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، في بيان، ان المانيا اعربت عن عزمها الاستمرار في عملية اصلاح واعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وذكر البيان ان نائب وزير البيشمركة سربست لازكين، استقبل كبير مستشاري القوات الألمانية في إقليم كوردستان، ألكسندر شتومر، حيث اكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة استمرار عملية توحيد البيشمركة.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة.

وقال العقيد شتومر خلال الاجتماع ان "هدفنا هو إصلاح وزارة البيشمركة ومساعدة هذه القوات، حتى تكون أقوى وتتمكن من حماية أرض وشعب كوردستان من الإرهابيين وسنستمر في ذلك".

من جهته اعلن سربست لازكين استعداد وزارة البيشمركة للتعاون لتنفيذ خطة إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة.

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.