سیاسة

الكونغرس الأميركي يوافق على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

author_image سوار أحمد
مبنى الكونغرس الأميركي في 2 كانون الأول/ديسمبر 2021- الصورة لفرانس 24
مبنى الكونغرس الأميركي في 2 كانون الأول/ديسمبر 2021- الصورة لفرانس 24
العالم الكونغرس الامريكي اوكرانيا 40 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- وافق الكونغرس الأميركي الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس جو بايدن.

وتتضمن رزمة المساعدات ستة مليارات دولار يُفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزوّد بآليات مصفّحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في وقت تحتدم المعارك في شرق البلاد وجنوبها.

كما تشمل نحو تسعة مليارات دولار لضمان عدة أمور بينها "استمرار عمل الهيئات الديموقراطية الأوكرانية"، إضافة الى مبلغ كبير مخصص للجانب الإنساني.

وأكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قبل ساعات من إقرار المجلس هذه المساعدات بغالبية كبيرة، أن "تدابير المساعدة لأوكرانيا هي أكثر من مجرد صدقة".

وأضاف "سيتشكل الأمن والمصالح الاستراتيجية الأميركية من خلال نتيجة هذا الصراع".

وينتظر مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الفائت، مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن عليه.

ومنتصف آذار/مارس، صادق الكونغرس على صرف 14 مليار دولار في إطار الأزمة الأوكرانية.

إلا أن الرئيس كان يطالب منذ أسابيع بزيادة الميزانية بشكل كبير بهدف دعم أوكرانيا في المرحلة الجديدة من النزاع.

وغالبًا ما يتحدث الرئيس الديموقراطي عن رغبته في قيادة معركة الديموقراطيات الكبيرة ضد الأنظمة الاستبدادية. إلا أنه أشار أيضًا إلى أن الموارد التي تقدّمها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا على وشك أن تجفّ.

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