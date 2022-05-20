سیاسة

زيلينسكي: روسيا حولت منطقة دونباس إلى "جحيم"

author_image سوار أحمد
العالم زيلينسكي روسيا دونباس اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، أن القوات الروسية تكثف ضغوطها في منطقة دونباس التي حولتها إلى "جحيم"، معتبرا من جهة ثانية أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب.

ووافق الكونغرس الأميركي امس الخميس على حزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار لدعم الجهود العسكرية لأوكرانيا، في وقت بدأ وزراء مال مجموعة السبع مناقشة المبالغ التي يمكن أن تنفقها كل دولة لدعم كييف.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو "بالنسبة إلى شركائنا، الأمر ليس مجرد إنفاق أو تبرع"، مضيفا: "هذه مساهمتهم في أمنهم، لأن حماية أوكرانيا تعني حمايتهم ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب بها روسيا".

وستسمح حزمة المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا بالتزوّد خصوصا بآليات مصفّحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي، في وقت تركّز روسيا جهودها في شرق البلاد وجنوبها بعد فشلها في السيطرة على كييف وخاركيف شمالا.

وأضاف زيلينسكي  "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية إحراز تقدم في تحرير منطقة خاركيف، لكن المحتلين يحاولون زيادة الضغط في دونباس. إنه الجحيم، وهذه ليست مبالغة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وخلّف القصف الروسي 12 قتيلا و40 جريحا الخميس في سيفير ودونيتسك في منطقة لوغانسك (شرق)، وفقا للحاكم المحلي سيرغيه غايداي الذي قال إن معظم القصف أصاب مبان سكنية وإن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

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