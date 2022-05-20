سیاسة

بعد فرض البرقع في الشوارع... طالبان تلزم مذيعات التلفزيون الأفغانيات بتغطية وجوههن

author_image سوار أحمد
بائع للبرقع في متجر بالعاصمة الأفغانية كابول، 10 أيار/مايو 2022. © رويترز
بائع للبرقع في متجر بالعاصمة الأفغانية كابول، 10 أيار/مايو 2022. © رويترز
الشرق الاوسط البرقع افغانستان طالبان

أربيل (كوردستان 24)- في إجراء جديد للتضييق على حقوق النساء منذ عودتها للحكم، طلبت سلطات طالبان في أفغانستان من مذيعات التلفزيون في المحطات المحلية تغطية وجوههن أثناء الظهور على الهواء بعد أيام من أوامر أصدرتها السلطات للنساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة. وخلال حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001، كان النقاب الأزرق الشامل إلزاميا للنساء.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من أوامر أصدرتها السلطات للنساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة.

وقال عاكف مهاجر المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان لرويترز "التقينا أمس بمسؤولين إعلاميين.. قبلوا نصيحتنا بسعادة بالغة"، مضيفا أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من الأفغان.

وأضاف مهاجر "آخر موعد لتغطية مقدمات البرامج التلفزيونية وجوههن هو 21 أيار/مايو".

ولم يرد على سؤال حول عواقب عدم العمل بالنصيحة. وترتدي معظم الأفغانيات الحجاب لأسباب دينية، لكن كثيرات في المناطق الحضرية مثل كابول لا يغطين وجوههن. وخلال حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001، كان النقاب الأزرق الشامل إلزاميا للنساء.

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