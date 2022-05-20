بعد فرض البرقع في الشوارع... طالبان تلزم مذيعات التلفزيون الأفغانيات بتغطية وجوههن

أربيل (كوردستان 24)- في إجراء جديد للتضييق على حقوق النساء منذ عودتها للحكم، طلبت سلطات طالبان في أفغانستان من مذيعات التلفزيون في المحطات المحلية تغطية وجوههن أثناء الظهور على الهواء بعد أيام من أوامر أصدرتها السلطات للنساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة. وخلال حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001، كان النقاب الأزرق الشامل إلزاميا للنساء.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من أوامر أصدرتها السلطات للنساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة.

وقال عاكف مهاجر المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان لرويترز "التقينا أمس بمسؤولين إعلاميين.. قبلوا نصيحتنا بسعادة بالغة"، مضيفا أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من الأفغان.

وأضاف مهاجر "آخر موعد لتغطية مقدمات البرامج التلفزيونية وجوههن هو 21 أيار/مايو".

ولم يرد على سؤال حول عواقب عدم العمل بالنصيحة. وترتدي معظم الأفغانيات الحجاب لأسباب دينية، لكن كثيرات في المناطق الحضرية مثل كابول لا يغطين وجوههن. وخلال حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001، كان النقاب الأزرق الشامل إلزاميا للنساء.