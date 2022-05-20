سیاسة

ألمانيا: هدفنا إصلاح البيشمركة وجعلها "أقوى وأقوى"

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أثنى الوكيل سربست لزكين على دور ألمانيا في دعم البيشمركة
أثنى الوكيل سربست لزكين على دور ألمانيا في دعم البيشمركة
کوردستان ألمانيا البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين، مع قائد القوات الألمانية في العراق الكولونيل ألكسندر شتومر جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان أمس الخميس، وجرى فيه بحث مسار إصلاح وزارة البيشمركة، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التطورات الأمنية.

وأثنى الوكيل سربست لزكين على دور ألمانيا في دعم البيشمركة، وأكد استعداد وزارته لأي تعاون وتنسيق ضروري لإصلاح البيشمركة.

وقال الكولونيل ألكسندر شتومر إن هدفهم من إصلاح قوات البيشمركة لجعلها "أقوى وأقوى، من أجل حماية أرض وشعب كوردستان من الإرهابيين".

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة.

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