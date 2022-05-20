مسرور بارزاني يقرر إنشاء مديريتين للسياحة في زاخو وسوران

أربيل (كوردستان 24)- قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في أمر وزاري صدر الخميس، إنشاء مديريتين للسياحة للإدارتين المستقلتين في زاخو وسوران.

وذكرت وزارة البلديات والسياحة على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن القرار يهدف لتطوير القطاع السياحي في المنطقتين الحدوديتين.

وتقع زاخو إلى الشمال من محافظة دهوك، وتقرر جعلها إدارة مستقلة في صيف عام 2021، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة سوران الواقعة شمال شرق أربيل.

وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء مديريتين للسياحة في زاخو وسوران سيسهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع السياحي، حيث يتوافد إليهما آلاف السائحين.

ويوجد في إقليم كوردستان أربع إدارات مستقلة هي رابرين وكرميان وزاخو وسوران.