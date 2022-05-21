الحلبوسي يرأس وفد العراق في "المؤتمر الطارئ" للاتحاد البرلماني العربي

أربيل (كوردستان 24)- يرأس رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وفد العراق المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه مصر اليوم.

وذكر البرلمان العراقي على موقعه الإلكتروني "يشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت في المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي".

وأضاف أن المؤتمر، الذي يعقد في القاهرة، سينطلق تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

ويسعى رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية إلى اتخاذ موقف فيما يتعلق بالوضع في فلسطين بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.