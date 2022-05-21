سیاسة

الحلبوسي يرأس وفد العراق في "المؤتمر الطارئ" للاتحاد البرلماني العربي

يسعى رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية إلى اتخاذ موقف فيما يتعلق بالوضع في فلسطين
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
العراق العراق الاتحاد البرلماني العربي الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- يرأس رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وفد العراق المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه مصر اليوم.

وذكر البرلمان العراقي على موقعه الإلكتروني "يشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت في المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي".

وأضاف أن المؤتمر، الذي يعقد في القاهرة، سينطلق تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

ويسعى رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية إلى اتخاذ موقف فيما يتعلق بالوضع في فلسطين بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.

 

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

نيجيرفان بارزاني يحضر مراسم تخرج طلبة الكلية العسكرية الثالثة في السليمانية
  11 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
  31 دقائق
کوردستان

بالفيديو | سقوط قتلى داخل سيارة في قصف تركي قرب جمجمال
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف