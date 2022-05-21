بالفيديو | سقوط قتلى داخل سيارة في قصف تركي قرب جمجمال

أربيل (كوردستان 24)- قصفت طائرتان مسيّرتان تركيتان اليوم السبت سيارة تقل خمسة أشخاص مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص قرب بلدة جمجمال في محافظة السليمانية، حسبما أفادت مصادر محلية.

ووقع القصف تحديداً في قرية "تووتقل" عند سفوح "خال خالان"، وهي منطقة ينشط فيها حزب العمال الكوردستاني، وفق المصادر.

وقال هيمن بهجت مدير ناحية آخجلر لكوردستان 24، إن "القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة أشخاص، وحسب معلوماتنا جميعهم لقوا حتفهم".

ومنع حزب العمال الكوردستاني دخول رجال الإطفاء إلى المنطقة.

وبحسب مصادر محلية فإن الطائرات التركية المسيّرة لا تزال تحلق فوق المنطقة، الأمر الذي حال دون دخول قوات الأمن إلى المنطقة.