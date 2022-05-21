سیاسة

مسرور بارزاني يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

سيعقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة والعالم
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني دافوس2022 دافوس 2022

أربيل (كوردستان 24)- توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 21 أيار (مايو) 2022، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي إطار فعاليات المنتدى العالمي، سيشارك رئيس الحكومة في حلقة نقاشية تحت عنوان (هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط).

وعلى هامش المنتدى، الذي ينطلق في 22 لغاية 26 من الشهر الجاري، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة والعالم.

كما سيتناول خلال المنتدى، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وسيتباحث كذلك حول تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تطوير النظام المصرفي وإصلاحه، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان ومحاصيلها الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

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