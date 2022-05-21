نيجيرفان بارزاني يحضر مراسم تخرج طلبة الكلية العسكرية الثالثة في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- يشارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم غد الأحد في مراسم تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية العسكرية الثالثة – قلاجوالان في السليمانية.

وقال دلشاد شهاب كبير مستشار رئيس الإقليم في تصريح لكوردستان 24، إن الهدف الرئيسي من زيارة نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية هو "المشاركة في حفل تخرج طلبة كلية قلاجوالان العسكرية".

وأضاف أن رئيس إقليم كوردستان سيلتقي بعد ذلك الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، كذلك سيجري سلسلة لقاءات وزيارات أخرى للقوى السياسية في المدينة.