أمن

بعد جمجمال.. المسيّرات التركية تقصف مخيم حزب العمال في مخمور

لم ترد بعد أي تفاصيل إضافية فيما لو أسفر القصف عن سقوط ضحايا
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ألحق القصف أضراراً بالسيارة
ألحق القصف أضراراً بالسيارة
کوردستان قصف تركي مخمور جمجمال

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم السبت بتعرض مخيم مخمور التابع لحزب العمال الكوردستاني إلى قصف شنته طائرات تركية مسيّرة.

وقال مراسلنا إن القصف استهدف سيارة داخل المخيم، مما ألحق بها أضراراً كبيرة.

ولم ترد بعد أي تفاصيل إضافية فيما لو أسفر القصف عن سقوط ضحايا.

ووقع القصف بعد ساعات من هجوم مماثل نفذته طائرتان تركيتان من دون طيار، وقد تم استهداف سيارة في قرية "تووقل" الواقعة في محيط ناحية آخجلر في جمجمال.

وأدى القصف في جمجمال إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما تم تحديد هوية اثنين منهم وهما من سكان المنطقة.

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