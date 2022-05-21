الرئيس بارزاني ينعى رحيل "النواب": تمنينا لو اهتموا به حياً كما فعلوا عند استقبال جثمانه

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت برحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، مشيراً إلى أنه كان صديقاً مخلصاً لشعب كوردستان وقضيته.

وقال الرئيس بارزاني في تعزيته "فقد العراق بكل مكوناته شاعراً كبيراً قضى سنوات عمره كلها يناضل بأدبه الملتزم من أجل عراق ديمقراطي يحفظ حقوق الشعب ومكوناته ويصون كرامتهم".

وتابع "لقد كان مظفر النواب صديقاً مخلصاً لشعبنا في كوردستان وقضيته، وأفنى حياته مناضلاً عنيداً، واجه الطغيان سواء في العراق أو لاجئاً في بلاد المنافي".

وأشار إلى "أنها خسارة كبيرة لا تعوض لقامة وطنية تمنينا لو أنها غادرت الحياة وهي على أرض الوطن وليس في المنافي، ولو كانوا اهتموا بها منذ السقوط وعوضوها عن سنوات الظلم والإبعاد كما فعلوا اليوم من حفاوة في استقبال الجثمان، لكان درساً بليغاً في احترام هكذا قامات مناضلة أفنت حياتها من أجل الشعب والوطن ورسالة وطنية حريصة على كل مبدعي العراق ورموزه في حقول الأدب والفكر والمعرفة".

واختتم قائلاً "تحية لروح الفقيد ومجداً لعطائه الثر".