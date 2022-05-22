سیاسة

رئاسة إقليم كوردستان توضح: لم نطلب من مجلس الأمن التوسط بيننا وبين بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان رئاسة إقليم كوردستان مجلس الأمن الدولي بغداد

أربيل (كوردستان 24)- نفت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الأحد، في بيان، خبرا تم تداوله على وسائل التواصل يفيد بأن الإقليم طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان توضيحي للمكتب الإعلامي لرئاسة الاقليم "بخصوص خبر زعم أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أشار في بيان له إلى أن رئيس إقليم كوردستان طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد، نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً وملفق ولم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع".

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