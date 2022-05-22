نيجيرفان بارزاني: يجب سحب أيدي الأحزاب من قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، ان التدخل الحزبي في شؤون البيشمركة، يجب أن ينتهي، مشيرا الى ان الإصلاح والتوحيد الحقيقي لقوات البيشمركة يبدأ من هذه الخطوة.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، في كلمة له بمناسبة تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان، في محافظة السليمانية.

وقال نيجيرفان بارزاني ان "حماية العراق تهمنا كثيراً. كذلك يجب أن تكون حماية إقليم كوردستان كجزء من الدولة العراقية، موضع اهتمام عند كل عراقي وعند كل مؤسسات الدولة العراقية، ويُنظر إليها كواجب مشترك. إن قوة العراق وكون مصالح شعب العراق محمية، تساهم في تقوية كل مناطق العراق، بما فيها إقليم كوردستان".

وأضاف ان "النظام الفدرالي، إنما هو لتسهيل إدارة الشؤون الداخلية للبلد وتحقيق المساواة بين مكونات ومناطق العراق. الفدرالية لا تُضعف سيادة العراق، بل تقوي شراكتنا في دولة العراق. وقد كُتب الدستور العراقي في حينه من منطلق هذا الشعور والفهم، ولهذا فإننا نطالب دائماً بالتعامل مع بعضنا البعض وفقاً لنصوص وروح الدستور. فنحن نعتقد أن الأمور إذا جرت على هذا النحو فسنكون جميعاً منتصرين في العملية السياسية بالعراق".

وأضاف "ولهذا نقول بفخر: بعد إسقاط النظام في العام 2003، ظل أمن عدد من المناطق ببغداد وبرلمان العراق محفوظاً بفضل كون مهمة حماية هذه المواقع مسندة إلى قوات بيشمركة كوردستان. وبشهادة الجميع، أدى البيشمركة مهمتهم بصورة غاية في المهنية ولا زالوا يتولون مهامهم في بعض تلك المناطق".

وقال رئيس الإقليم "صحيح أن القانون أناط مهمة القيادة العامة لقوات بيشمركة كوردستان برئاسة إقليم كوردستان، ولكن لتحقيق الإصلاحات وتوحيد البيشمركة، على الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أن يقررا بقناعة وبدون تراجع كف يد الأحزاب عن البيشمركة. يجب أن ينتهي التدخل الحزبي في شؤون البيشمركة. بهذا يبدأ الإصلاح والتوحيد الحقيقيان للبيشمركة وينجح، وإلا فإنه مع كل الخلافات السياسية، سينتقض هذا الذي تحقق أيضاً".

واضاف "وقد أقسم كل منا أمام شعب كوردستان وأرواح شهدائنا، وتعهدنا بأن نجعل من البيشمركة قوة وطنية بعيدة عن الاستخدام والتدخل الحزبيين، وأن نحول دون تقسيم الأرض والشعب ومصالح شعبنا".

وتابع "ولو أردنا احترام أرواح الشهداء، وأردنا أن نحترم نضال وتضحيات وبطولات البيشمركة الذين ضحوا بأنفسهم وسالت دماؤهم في سبيل حماية كوردستان ومكاسبها، ولو أردنا الحفاظ على حب البيشمركة في قلوب أبناء كوردستان، وأن لا نمس مكانة بطولات البيشمركة في نظر العالم، علينا أن ننهي وفي أسرع وقت التدخل الحزبي في شؤون البيشمركة. فهناك أهداف كثيرة مشروعة ومقدسة وعظيمة يمكن أن تنشغل بها الأحزاب في كوردستان والعراق وتعمل من أجلها وتمضي قدماً بمكاسب شعب كوردستان".