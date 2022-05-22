مسار العاصفة الترابية.. أرصاد العراق تعلن التفاصيل والمطارات تعلق رحلاتها غداً

أربيل (كوردستان 24)- قالت الأرصاد الجوية العراقية اليوم الاثنين إن البلاد سوف تتأثر ابتداءً من مساء اليوم بمرتفع جوي من شرق البحر الأبيض المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة، مشيرة إلى درجة الحرارة لهذه الكتلة اقل من درجة الحرارة السائدة في الأيام الماضية.

وبحسب الأرصاد فإن هذه الكتلة عندما تتقدم سوف تسبب تصاعد الغبار من الأقسام الشمالية الغربية والأقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية.

اقرأ أيضاً: العراق يعطل الدوام غداً بسبب "العاصفة التاسعة"

وقال المتحدث باسم وزارة النقل حسين جليل إن "الحالة ستشمل محافظات كوردستان وهذا يعني أن كل العراق سيتعرض لهذه العاصفة الترابية ابتداءً من مساء اليوم وكل نهار الاثنين، وينتهي كل شيء بالنسبة للشمال والوسط يوم 24 أيار صباحاً ما عدا المنطقة الجنوبية سوف تكون تحت تأثير الغبار العالق فقط ليوم الثلاثاء 24 أيار صباحا".

وأضاف أنه "بعد ظهر الثلاثاء ينتهي كل شيء ويميل الطقس الى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5-6 درجات مئوية، هذه العاصفة الترابية اعتبرت عاصفة إقليمية كونها توثر على الأردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والأمارات والبحرين وربما حتى سلطنة عمان".

وأشار جليل إلى أن "توقعات المهتمين وذوي الاختصاص أن الضرر سوف يكون كبير على المملكة العربية السعودية كون الرياح سوف تكون نشطة قد تصل 70 -80 كيلومتراً في الساعة في حين العراق سوف لن تتجاوز 40 - 50 كيلومتراً في الساعة".

وفي الهبات الشديدة تصل 50 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت الأرصاد الجوية أن الحالة تنتهي بالنسبة للعراق يوم الثلاثاء 24 أيار بعد الظهر.

وحذرت السلطات العراقية المواطنين من الخروج خلال الـ48 ساعة المقبلة تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس.

اقرأ أيضاً: نصائح وقائية لا غنى عنها في ظل العاصفة الترابية

وذكرت وزارة النقل أنه "سيتم إيقاف حركة الرحلات الجوية فجر يوم غد في مطارات العراق كافة لانعدام مستوى الرؤية والذي قد يصل إلى 100 متر أو قد تنعدم الرؤية الأفقية"، مشيرة إلى أن الرحلات ستعود إلى طبيعتها "لحين استقرار الأجواء بشكل عام".