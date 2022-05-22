سیاسة

إقليم كوردستان يبعث رسالة إلى الأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل مع بغداد

نيجيرفان بارزاني: بعثنا رسالة إلى الأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل بين أربيل وبغداد
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني متحدثاً للصحفيين
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني متحدثاً للصحفيين
کوردستان إقليم كوردستان رسالة الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد عن إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال نيجيرفان بارزاني للصحفيين في السليمانية "كتبنا رسالة إلى الأمم المتحدة لمساعدتنا في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

وكان رئيس إقليم كوردستان يتحدث للصحفيين بعدما حضر مراسم تخرج طلبة الكلية العسكرية الثالثة والتقى على هامش ذلك بقوى سياسية عديدة.

وأشار إلى أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني "أفضل الآن"، ولا سيما بعد أن تراجعت حدة "الحرب الإعلامية" بين الجانبين.

وتابع "يتعين علينا أن نعمل سوية من أجل مصلحة البلاد، وهذا ما جرى في جميع الاجتماعات التي عقدناها" مع مختلف القوى السياسية في السليمانية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبراً أشارت فيه إلى أن إقليم كوردستان طلب من مجلس الأمن الدولي "التوسط" بين أربيل وبغداد.

إلا أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان نفى تلك المزاعم ووصفها بالملفقة، وأشار إلى أنه "لم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع".

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