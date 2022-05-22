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افتتاح مديرية البلديات العامة في رابرين بأمر من مسرور بارزاني

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني رابرين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد قراراً يقضي بافتتاح مديرية البلديات العامة في إدارة رابرين المستقلة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن القرار يأتي في إطار الاهتمام بالخدمات وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة وذلك من أجل تعزيز المشاريع الخدمية في المحافظات والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن المديرية ستكون ضمن ملاك وزارة البلديات والسياحة لحكومة إقليم كوردستان.

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