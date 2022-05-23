اقتصاد

‏الاستثمار في إقليم كردستان يصل إلى نحو 66 مليار دولار‏

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أفادت احصائيات هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، بأن اجمالي رأس المال الاستثماري في الإقليم بلغ حتى الآن نحو 66 مليار دولار.

وقالت الهيئة ان الاستثمار الأجنبي في كوردستان يتزايد والكثير من الشركات تتجه نحو الإقليم للاستثمار، خصوصا بعد الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الى دولة الإمارات.

وقال مدير عام التخطيط في هيئة الاستثمار، هفال صديق لكوردستان24، ان "هناك العديد من الأسباب التي تدفع المستثمرين الأجانب للاستثمار في إقليم كوردستان، وأحد أهم هذه الاسباب هو قانون الاستثمار الذي يقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين".

واضاف "وفق المادة رقم 3 من قانون الاستثمار، فإنه يتم التعامل مع المستثمر الأجنبي، كما يتم التعامل مع المحلي، وتكون لهم نفس الامتيازات والحقوق".

وقال الخبير الاقتصادي هوشمند رفيق ان "الأمن والاستقرار الذي يشهده اقليم كوردستان يشجع المستثمرين بشدة على الاستثمار في الاقليم، وبنسبة أكبر بكثير من وسط وجنوب العراق".

ويرى خبراء اقتصاديون ومستثمرون في إقليم كوردستان أن المناخ الذي وفرته حكومة كوردستان، خلال العامين الماضيين للمستثمرين الأجانب أصبح حافزا مهما لرجال الأعمال والمستثمرين للقدوم إلى إقليم كوردستان.

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