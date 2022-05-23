سیاسة

مطار أربيل الدولي يعلق رحلاته الجوية بسبب العاصفة الترابية

author_image سوار أحمد
کوردستان مطار اربيل الدولي العاصفة الغبارية تعليق الرحلات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي اليوم الاثنين، إيقاف الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية وموجة الغبار التي ضربت المنطقة.

وقال المدير العام لمطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، لكوردستان24، انه "تم إيقاف الرحلات الجوية منذ الساعة 8 من صباح اليوم".

وأضاف ان "تعليق الرحلات سيبقى مستمرا حتى تستقر الأجواء بشكل عام".

وضربت عاصفة ترابية وموجة غبارية هي التاسعة، المناطق العراقية عموما بما فيها إقليم كوردستان، تسببت في انعدام او ضعف مستوى الرؤية الأفقية.

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