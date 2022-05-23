"خبز على طاولة الخال ميلاد" تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

أربيل (كوردستان 24)- توج الروائي الليبي الشاب محمد النعاس الأحد، بالجائزة العالمية للرواية العربية عن عمله "خبز على طاولة الخال ميلاد".

وكان مجلس أمناء الجائزة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية، قد أعلن سابقا عن تلقي 122 رواية من 18 دولة للمنافسة في هذه الدورة، صدرت في الفترة من أول يوليو/ تموز 2020 إلى آخر يونيو/حزيران 2021.

واختارت لجنة التحكيم الرواية من بين قائمة ضمت روايات "ماكيت القاهرة" للمصري طارق إمام و"يوميات روز" للإماراتية ريم الكمالي و"الخط الأبيض من الليل" للكويتي خالد النصر الله و"أسير البرتغاليين" للمغربي محسن الوكيلي و"دلشاد" للعمانية بشري خلفان.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار إضافة إلى ترجمة الرواية للغة الإنجليزية وذلك بخلاف عشرة آلاف دولار كانت قد حصلت عليها كل رواية وصلت للقائمة القصيرة.

وتعليقا على التتويج، قال الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت رئيس لجنة التحكيم "لقد قامت الرواية المتوجة على استعادة تجربة شخصية في ضرب من الاعترافات التي نظم السرد المتقن المشوق فوضى تفاصيلها ليقدم نقدا دقيقا عميقا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي".

جاء الإعلان عن الفائزة بالجائزة المرموقة عربيا في مجال الرواية خلال حفل أقيم في دولة الإمارات عشية انطلاق الدورة 31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وكان مجلس أمناء الجائزة أعلن من قبل تلقي 122 رواية من 18 دولة للمنافسة في هذه الدورة صدرت في الفترة من أول يوليو تموز 2020 إلى آخر يونيو حزيران 2021.

وقال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة "تعلن ‘خبز على طاولة الخال ميلاد‘ عن ميلاد روائي عربي واعد، لينضم إلى كوكبة الكتاب الشبان الذين قدمتهم (البوكر العربية) إلى القارئ العربي، في وطنه الكبير من المحيط إلى الخليج، وفي مهاجر هذا القارئ في شتى أصقاع المعمورة".

وغاب النعاس المولود في 1991 وحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس عن حفل إعلان الجائزة وتسلمها نيابة عنه الناشر صالح الحماد.

وانطلقت الجائزة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية وتدعمها مؤسسة جائزة بوكر في لندن، في أبريل نيسان 2007.