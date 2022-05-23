سیاسة

بتوجيه من مسرور بارزاني.. افتتاح مديرية التربية في ادارتي سوران وزاخو المستقلتين

author_image سوار أحمد
کوردستان زاخو سوران مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بافتتاح المديرية العامة للتربية في ادارتي سوران وزاخو المستقلتين.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن القرار يهدف الى تعزيز الاهتمام بالمصلحة العامة وتسهيل أمور المواطنين داخل الإدارتين.

 ويأتي هذا في إطار الاهتمام بالخدمات وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة وذلك من أجل تعزيز المشاريع الخدمية في المحافظات والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان.

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