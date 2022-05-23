سیاسة

مطار أربيل يستأنف رحلاته الجوية بعد تعليقها

author_image سوار أحمد
کوردستان مطار اربيل استئناف ادارة المطار

أربيل (كوردستان 24)- استأنف مطار أربيل الدولي رحلاته الجوية بعد تعليقها اليوم الاثنين، لمدة ساعتين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المدير العام للمطار أحمد هوشيار لكوردستان 24، ان الرحلات الجوية انطلقت مرة أخرى، بعد تحسن الطقس وزيادة مدى الرؤية التي تسببت العاصفة الترابية في انخفاضها لدرجة كبيرة.

وأعلنت إدارة مطار أربيل الدولي في وقت سابق من اليوم الاثنين، إيقاف الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية وموجة الغبار التي ضربت المنطقة.

وقال المدير العام لمطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، لكوردستان24، انه "تم إيقاف الرحلات الجوية منذ الساعة 8 من صباح اليوم".

وضربت عاصفة ترابية وموجة غبارية هي التاسعة، المناطق العراقية عموما بما فيها إقليم كوردستان، تسببت في انعدام او ضعف مستوى الرؤية الأفقية.

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