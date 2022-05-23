رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 23 أيار (مايو) 2022، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وذلك في إطار لقاءاته واجتماعاته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وجرى في اللقاء، التباحث حول عمل الصليب الأحمر وأنشطته ومساعداته في العراق وإقليم كوردستان، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والصليب الأحمر، من أجل مساعدة النازحين، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.