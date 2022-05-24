هجوم بطائرة مسيَّرة يستهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر امني في وقت متأخر من ليلة الاثنين، ان قاعدة فيكتوري الواقعة في مطار بغداد الدولي، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، فيما لم يُعرَف حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الهجوم.

وتقع القاعدة في مطار بغداد الدولي، غربيَّ العاصمة العراقية بغداد، وقد تعرضت عدة مرات لهجمات صاروخية وبطائرات مسيَّرة، تبنت في وقتها فصائل مسلحة حليفة لإيران أغلبها.

ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وكالات أنباء عراقية محلية، فإنّ "القاعدة تعرضت فجر اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرة مسيَّرة، وقد فُعِّلَت منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، وسُمعت أصوات صفارات الإنذار في المطار".

وأوضحت انه، "لم يعرف بعد إذا ما خلّف الهجوم خسائر أو أضراراً".

ولم يصدر بعد أي توضيح من قبل الجانب العراقي بشأن الهجوم.