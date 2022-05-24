مطار السليمانية الدولي يعلق رحلاته الجوية بشكل "مؤقت"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية وموجة الغبار التي ضربت المنطقة، لليوم الثاني.

وأفاد بيان لإدارة المطار بأن "العاصفة الترابية وانخفاض مدى الرؤية دفعنا الى تعليق الرحلات الجوية بشكل مؤقت".

وأضاف ان "تعليق الرحلات سيبقى مستمرا حتى تستقر الأجواء بشكل عام".

ومنذ يوم امس الاثنين، ضربت عاصفة ترابية وموجة غبارية هي التاسعة، المناطق العراقية عموما بما فيها إقليم كوردستان، تسببت في انعدام او ضعف مستوى الرؤية الأفقية.