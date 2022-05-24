مع دخول الحرب شهرها الرابع.. روسيا تصعد هجومها في لوغانسك شرق أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- صعدت القوات الروسية اليوم الثلاثاء، هجومها على آخر جيوب المقاومة في محيط لوغانسك الواقعة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، في وقت دخلت الحرب شهرها الرابع.

وتعمل موسكو على تأمين وتوسيع مكاسبها في هذا الإقليم موازاة مع الساحل الشرقي للبلاد، وذلك بعد نجاح الأوكرانيين في صد تقدم الروس في عدة مناطق أخرى من بينها العاصمة كييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد الإثنين أن الأوضاع صعبة في دونباس وخصوصا في بلدات باخموت وبوبسانا وسيفيرودونيتسك التي تعتبر الأكثر تضررا إلى حد الآن.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير تمكنت كييف بمساعدة دول الغرب من التصدي لتقدم قوات جارتها في العديد من المناطق، ومنها العاصمة كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين في كلمته اليومية إن "الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة، وينبغي أن نكون مدركين لذلك"، وجاءت تصريحاته بعدما أفاد مسؤولون محليون وسكان عن قصف كثيف.

وقال حاكم لوغانسك، في دونباس، إن روسيا استقدمت آلاف الجنود للاستيلاء على الإقليم بكامله وأن سيفيرودونيتسك تتعرض لهجوم مكثف محذرا الأهالي من فوات الأوان للمغادرة.

وقال سيرغي غايدي على تلغرام: "في هذه المرحلة لن أقول: اخرجوا، غادروا. الآن سأقول: ابقوا في ملجأ" موضحا "لأن كثافة القصف لن تسمح لنا بحشد الناس بهدوء والقدوم من أجلهم".

وأفاد أهالي باخموت، القرية الواقعة عند تقاطع محوري يمثل مركز قيادة لجزء كبير من الجهد الأوكراني في الحرب، بتعرضهم لقصف جوي.