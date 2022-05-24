صحة وبیئة

الصحة العالمية: 131 إصابة بجدري القردة في 19 دولة

author_image سوار أحمد
العالم جدري القرود منظمة الصحة العالمية 131 اصابة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اكتشاف 131 إصابة بجدري القردة في 19 دولة، كما كشفت عن الاشتباه في إصابة 116 شخصا.

وفي وقت سابق كانت تصريحات مطمئنة نسبيّا قد صدرت عن منظمة الصحة العالمية بخصوص المرض.

وقال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية؛ إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن؛ ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وأوضح ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع "رويترز"، أن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًّا.

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف