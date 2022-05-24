الصحة العالمية: 131 إصابة بجدري القردة في 19 دولة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اكتشاف 131 إصابة بجدري القردة في 19 دولة، كما كشفت عن الاشتباه في إصابة 116 شخصا.

وفي وقت سابق كانت تصريحات مطمئنة نسبيّا قد صدرت عن منظمة الصحة العالمية بخصوص المرض.

وقال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية؛ إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن؛ ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وأوضح ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع "رويترز"، أن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًّا.

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.