الكاظمي ونظيره البلغاري يبحثان "التعاون الدفاعي" ويتبادلان الدعوات لزيارة بلديهما

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري كيريل بيتكوف التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي تلقى اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من بيتكوف، جرى فيه "التباحث بشان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها، لتشمل مجالات مختلفة".

وأضاف البيان أنه "تم خلال الاتصال التباحث بشأن التعاون الثنائي بين بغداد وصوفيا في مجالي الأمن والدفاع، وسبل نقل الخبرات البلغارية في مجال تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى العراق".

ووجه رئيس الوزراء البلغاري الدعوة للكاظمي لزيارة العاصمة البلغارية صوفيا، وقد عبّر عن شكره لهذه الدعوة آملاً بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

كما وجه الكاظمي دعوة مماثلة لنظيره بيتكوف لزيارة العراق، بحسب البيان.