سیاسة

مسرور بارزاني خلال لقائه وزراء إماراتيين: أحرزنا تقدماً مهماً في العلاقات بين كوردستان والإمارات

"مذكرة التفاهم الموقعة بيننا أصبحت فعالة الآن، وتحددت بموجبها أولوية مهامنا"
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جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات
کوردستان مسرور بارزاني الإمارات إقليم كوردستان دافوس2022

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الثلاثاء 24 أيار (مايو) 2022، سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمت كلاً من وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي، ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق، ووزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي.

وجرى في اللقاءات، التباحث إزاء سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تنمية القدرات البشرية وتطوير الحكومة الإلكترونية.

وعلى صفحته الرسمية في فيسبوك، كتب مسرور بارزاني "ناقشنا سبل توطيد علاقاتنا على الصعد كافة".

وتابع "الآن بوسعنا القول إننا أحرزنا تقدماً مهماً في العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات"، مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم الموقعة بيننا أصبحت فعالة الآن، وتحددت بموجبها أولوية مهامنا".

وقال "ثمة علاقة جيدة بين شركات الجانبين".

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